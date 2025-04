Pogba prepara il ritorno a Miami: si apre la clamorosa ipotesi Bayern Monaco. Ma l’amico Lizarazu lancia l’allarme

Pogba continua ad allenarsi per ritrovare la miglior condizione fisica possibile dopo laa fine dell'avventura alla Juventus: Benzema vorrebbe convicerlo a raggiungerlo in Arabia

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Paul Pogba vuole tornare a giocare. Il centrocampista francese, dopo aver concluso la squalifica per doping l’11 marzo scorso (pena ridotta da quattro anni a diciotti mesi), ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, con il chiaro obiettivo di tornare a dire la sua sul rettangolo verde. Campo che, però, negli ultimi anni ha visto col contagocce con appena una decina di presenze.

L’ex Juve, frenato da una serie di infortuni che ne hanno complicato il pieno recupero atletico, ha dovuto fare i conti anche con i momenti delicati vissuti sotto il profilo psicologico, come ammesso in una recente intervista rilasciata a GQ Francia, in cui ha raccontato senza filtri il difficile periodo affrontato. Il classe ’93, però, ha voglia di tornare in campo, continuando ad allenarsi per ritrovare la condizione migliore. Il futuro è ancora tutto da definire, mentre iniziano ad avanzare le prime proposte dai club.

Pogba, gli allenamenti a Miami e il tentativo di Benzema

Pogba non molla. Determinato a tornare protagonista, il centrocampista francese sta lavorando per ritrovare la miglior condizione fisica. Attualmente si allena a Miami, seguito da un preparatore atletico, con un obiettivo ben chiaro: tornare in campo a partire dalla prossima stagione. Accanto a lui, i figli, come testimoniano i video dell’ex United pubblicati sui social.

Resta da capire, però, quale sarà la prossima destinazione di Pogba. “Ci sono proposte, arrivano da ogni dove”, ha affermato qualche giorno fa l’ex Juventus. E secondo quanto riportato da Téléfoot, tra le opzioni ci sarebbe anche un approdo in Arabia Saudita, dove Karim Benzema starebbe cercando di convincerlo a raggiungerlo per una nuova avventura nel campionato saudita.

Pogba, spunta il Bayern Monaco

“Voglio vedere quale progetto fa più per me. Sono in un periodo cruciale della mia vita e della mia carriera. Si tratta di una decisione importante e mi prenderò il mio tempo per valutare le possibilità”, ha dichiarato nei giorni scorsi Paul Pogba. Oltre all’indiscrezione che vede Benzema spingere per portarlo in Arabia Saudita, spunta anche un’opzione di altissimo profilo in Europa. Secondo Sky Sport Germania, infatti, il Bayern Monaco starebbe valutando l’idea di puntare su Pogba, volendo puntare su un campione dalle qualità indiscusse.

Lizarazu preoccupato: “È complicato, ma sono disposto a prendermi cura di lui”

Intanto, è arrivata anche la proposta dell’ex campione del Mondo Bixente Lizarazu ai microfoni di Téléfoot: “Un suo ritorno è possibile, a patto che abbia già risolto le questioni dal punto di vista psicologico. La sua storia familiare è stata molto complicata e questo lascia il segno. Poi, c’è da vedere come sta fisicamente dopo tanti infortuni. C’è di nuovo questa cicatrice che crea disturbi. Ci sono degli squilibri a cui si aggiungono gli infortuni”.

“È molto complicato. Inoltre, 12 partite in 3 anni sono davvero poche. Quando tornerà al ritmo degli allenamenti e poi a quello delle gare, il suo corpo sarà in grado di reggere? Voglio crederci, è una sfida straordinaria. Io sono disposto a prendermi cura di lui se vuole venire a trascorrere una settimana di allenamento nei Paesi Baschi”, ha concluso Lizarazu, Ora, però, la scelta spetta a Pogba: tocca a lui decidere quale sarà il prossimo passo.