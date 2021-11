Pogba e Donnarumma, parla Raiola: la Juventus drizza le antenne

17-11-2021 16:36

Sempre schietto e mai banale, Mino Raiola quando c’è da parlare dei suoi assistiti non si tira mai indietro. È stato così anche stamane quando, in occasione dell’Assemblea I.A.F.A (Italian Association Football Agent) a Roma, ha dato alcuni importanti aggiornamenti su giocatori finiti di recente al centro di diverse voci di mercato.

Fra questi, Raiola non ha mancato di accennare ad alcuni uomini più spesso accostati alla Juventus, squadra che presumibilmente, dopo un avvio di stagione piuttosto altalenante e non troppo convincente, si affaccerà presto sul mercato con l’intenzione di aumentare la qualità e la profondità della rosa attuale.

Juventus, il sogno Pogba non è vietato

Uno dei reparti dove la Juventus pare essere maggiormente orientata ad investire a gennaio è il centrocampo, settore in cui un’ex come Paul Pogba farebbe davvero comodo a Massimiliano Allegri.

“Sognare è gratis, chi non sogna è morto. Io i sogni non li proibisco a nessuno, li faccio anche io ogni giorno quindi sogniamo pure, fa bene. Poi vediamo se questi diventano realtà” ha detto Raiola in merito al francese dello United.

“Dicembre è il mese per sognare, con Natale e tutte le feste. È ancora troppo presto, vediamo che succede. Non si sa perché, ma quando si parla di Pogba in Inghilterra si svegliano anche i morti. Meglio non parlarne quindi, anche perché poi magari qualche ex giocatore del Manchester United se non parla di Pogba e di me non parla di niente. Quindi è meglio non parlarne” è stato il suggerimento dell’agente campano che, sul giocatore, preferisce dunque tenere un profilo basso.

Donnarumma, Raiola raffredda la pista bianconera

Diverso invece da quello del transalpino è il discorso riguardante Gianluigi Donnarumma, alle prese con lo scomodo dualismo con Keylor Navas al PSG, situazione questa che, secondo Raiola, si risolverà col tempo.

“Non so se è diventata una problematica, penso che tutti sappiano come andrà a finire questa storia. E andrà a finire bene per Gianluigi. Ci vuole un po’ di pazienza, capisco che vive un momento mai vissuto prima, ma solo col dialogo si risolverà. Piano piano…” ha affermato il procuratore di Nocera, spegnendo quindi di fatto le voci su un possibile trasferimento del portiere della Nazionale campione d’Europa nei prossimi mesi.

Il no comment di Raiola su altri tre nomi

Al contrario dei primi due nomi, Raiola è apparso decisamente più abbottonato su altri tre profili che, per un motivo o per l’altro, nelle ultime settimane si sono ritrovati al centro di discorsi di mercato.

“Questa intervista dovremmo farla a maggio, ora siamo a novembre… in questo momento un’intervista così non va bene” è stato infatti il commento quasi spazientito fornito da Raiola in merito alla situazione di De Ligt, uno il cui futuro, alla pari di quello di Romagnoli e di Mkhitaryan, si potrà definire meglio solo a primavera inoltrata.

Un periodo quest’ultimo in cui la Juventus spera di aver raddrizzato la situazione in campionato e, magari, messo anche già in cantiere quei 2-3 colpi di rilievo per rilanciare con ancora più forza le proprie ambizioni su tutti i fronti l’anno prossimo.

OMNISPORT