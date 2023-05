Pogba fa chiarezza sulle sue condizioni e sul futuro, ma è polemica

Le parole del centrocampista francese e la promessa ai tifosi della Juventus: Pogba fa chiarezza sulle sue condizioni, ma il suo video non ottiene l'accoglienza sperata.

21-05-2023 21:17

Tra i tanti rimpianti nella difficile stagione della Juventus ce n’è uno che forse amareggia più degli altri, perché riguarda un campione molto amato dai tifosi bianconeri che, di fatto, se non per estemporanee eccezioni non si è praticamente mai visto. Un guaio fisico dopo l’altro per Paul Pogba, per il quale la stagione 2022-23, più che essere finita in anticipo, forse non è mai cominciata sul serio. In un video-verità, affidato ai canali social della Vecchia Signora, il centrocampista francese ha parlato delle sue condizioni e fatto una promessa per il futuro.

Pogba, un video per far chiarezza sulle sue condizioni

Così Pogba in francese, con traduzione affidata ai sottotitoli: “Ciao a tutti, penso che sia il momento giusto per parlare dopo questo lungo periodo di silenzio. Innanzitutto faccio un riassunto della mia stagione, un anno molto molto complicato, con dei problemi con il calcio e sul campo. Come sapete, per quanto riguarda l’esperienza sul campo, è stato davvero difficile per me e per quello che è successo. Soprattutto mentalmente, ho cercato di rifugiarmi in quello che amo, ovvero giocare a calcio, lavorare sul campo, ma questo non è stato possibile perché fisicamente ho avuto un bel po’ di sfortuna”.

Pogba, fa una promessa ai tifosi della Juventus

Dal presente al futuro: “Adesso non mi resta che essere paziente ma già oggi mentalmente va molto meglio. Intanto grazie a Dio, va tutto bene. Cerchiamo di restare positivi, grazie allo staff, al club, grazie anche a voi tifosi che mi avete sempre sostenuto e accompagnato: è grazie a voi che riesco a tenere alto il morale, mi spingete a ritornare il prima possibile al meglio delle mie possibilità. Quest’anno è stato un anno da dimenticare, in cui ho imparato molto. Ho acquisito molta esperienza grazie a tutto quello che mi è successo e penso che mi aiuterà a tornare ancora più forte. Farò del mio meglio per tornare al top e aiutare la società a conquistare titoli, perché è per questo che sono tornato. Non mi do per vinto e non mollo”.

Le parole del ‘Polpo’ scatenano la bufera sul web

Le parole del francese, però, se possibile hanno fatto accendere ancor di più gli animi dei tifosi bianconeri. “Visto che ci ha messo anche del suo in quest’annata vergognosa, mi sarei aspettato un accenno all’ intenzione di tagliarsi lo stipendio”, scrive El Berto. “Ma vattene, ancora promesse e parole al vento”, taglia corto Amedeo. “La promessa di andar via non l’ha fatta?”, ironizza Vincenzo. “Invece di parlare lavorasse sodo in silenzio, lasciando stare i social, per tornare un minimo calciatore”, l’invito di Marco. “Poveretto, vuoi vedere che dobbiamo pure consolare lui?”, l’amaro commento di Erika.