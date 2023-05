Juventus, Allegri sgrida Szczesny e rivela la sua decisione sul futuro

Il tecnico bianconero assicura di voler rispettare il contratto e ammette di aver parlato con la società

21-05-2023 12:29

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

La finale mancata di Europa League, la mannaia della nuova penalizzazione che sta per arrivare tra capo e collo, la delusione e lo scetticismo dell’ambiente con i tifosi sempre più sul piede di guerra, il malessere di alcuni senatori: sicuramente non è facile per Massimiliano Allegri tenere la barra dritta e concentrarsi sulla gara di domani con l’Empoli. Quando la sua Juve, alle 20.45, scenderà in campo contro i toscani probabilmente saprà già di essere fuori gioco per la zona-Champions, stando a quanto filtra. Un uomo solo, insomma, e neanche al comando visto che il suo futuro è ancora tutto da decifrare nonostante il ricco contratto in essere e visto il gradimento per Giuntoli che non sarebbe la sua prima scelta. Eppure Allegri si sforza di allontanare tutti i cattivi pensieri.

Juventus, Allegri bacchetta Szczesny

Il tecnico bianconero continua a ritenere la sua squadra seconda in classifica e a fare i conti con una graduatoria mai come oggi assai virtuale e chiede un riscatto alla squadra: “Con l’Empoli voglio vedere lo spirito di una squadra che deve avere una reazione all’eliminazione dall’Europa League. Szczesny ha detto che siamo stati remissivi? Dopo le partite bisognerebbe stare zitti. A caldo si possono dire cose inesatte. C’è una componente emotiva forte. La squadra a Siviglia ha fatto tutto nel migliore dei modi, potevamo evitare il gol ma sono cose che capitano. Andare a Siviglia e creare 6/7 palle gol non era semplice, siamo stati forse imprecisi. Le parole di Cuadrado sul gioco che decido io? Era una battuta. Ora dobbiamo mantenere e difendere il secondo posto in classifica che è un risultato importante visto che veniamo da due quarti posto”.

Juventus, Allegri rivela di aver parlato con la società

A novembre Elkann disse che Allegri era il punto di riferimento dell’area sportiva: “Parole che mi fecero piacere, quando dicono che sono aziendalista mi fanno un complimento. Di recente con la proprietà ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre alla fine di ogni stagione. Quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Parlare del futuro in questo momento non ha senso, abbiamo tre partite importanti. Sul campo dobbiamo lasciare la Juventus tra le prime quattro. Psicologicamente ormai siamo abituati a tutto”.

Juventus, Allegri assicura di voler restare

Si parla di ulteriori rivoluzioni in casa Juve ma Allegri non crede di farne parte: “Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io decido per me e non per gli altri. non sono nella testa degli altri. Posso solo dire qual è la mia scelta, il resto vedremo. Al momento bisogna essere concentrati sul finale di stagione. Bisogna vedere se la Juventus parteciperà o meno alle coppe, poi la dirigenza farà le sue valutazioni. Sento la fiducia perché fino a questo momento qui siamo secondi in classifica e sopra di noi c’è solo il Napoli, andando al netto di tutto. Se poi ci mettiamo il lordo la classifica magari poteva essere migliore”.