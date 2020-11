Polemica dalla Francia: Juve vince col Covid

Anche dalla Francia seguono con grande interesse le vicende del calcio di serie A e un’attenzione particolare è riservata agli intrecci tra serie A e Covid. Nell’occhio del ciclone c’è finita ancora una volta la Juventus, oggetto di un articolo piuttosto pepato da parte della testata So Foot che in breve ha fatto il giro del web.

So Foot su Juve e coronavirus

Ecco la traduzione del post su Twitter di So Foot: “La Juventus ha preso i tre punti contro il Napoli senza giocare la partita e va ad affrontare alle 12.30 una Lazio senza Immobile, Strakosha e Leiva. Di fatto, il miglior calciatore della Juve questa stagione è il coronavirus”. Tweet che rimanda a un articolo, firmato dal giornalista Florian Cadu, dal titolo senz’altro eloquente: “Imbroglio Covid in serie A, episodio 2″.

Covid e Juve, i Tweet di Pistocchi e Ziliani

L’articolo della testata francese è stato immediatamente condiviso e commentato da alcuni giornalisti italiani. Così Maurizio Pistocchi: “Ah questi francesi”. E così Paolo Ziliani: “Anche all’estero stentano a capire. Da una parte c’è un club (la Lazio) indagato per giocatori schierati in sospetto di positività; dall’altro un club (il Napoli) punito con partita persa e 1 punto in meno per aver pensato solo alla salute di tutti. In mezzo, la Juve“.

Juve e scandali Covid, le reazioni dei tifosi

Tantissimi i commenti, da parte di sostenitori bianconeri e non. “Sono due casi completamente differenti, però. In uno è intervenuta la Asl. Nell’altro, non è stata neanche avvertita”, è la considerazione di un follower di Ziliani. Un altro dissente: “Caro dottor Ziliani, mi dispiace ma su questo non è coerente. Sappiamo che a parti invertite (la Juve al posto della Lazio) i suoi commenti sarebbero stati di ben altro tenore”. Tanti commenti anche in calce al Tweet di Pistocchi. “Veramente! Riescono pure a far venire il Covid agli avversari, che vergogna”, è l’ironia di Daniele. Mentre Rocco chiede giustizia e verità: “L’avesse scritto qualche testata nostrana, apriti cielo”.

