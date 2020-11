Ziliani: La Juve ha chiesto restituzione Champions

Non passa giorno che Paolo Ziliani non dedichi almeno 2-3 tweet (ma anche di più) alla sua nemica di sempre, ovvero la Juventus. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ama stuzzicare (eufemismo) la Vecchia Signora scatenando sempre polemiche sui social e nella giornata di oggi sia temi di attualità sia altri che sembrano presrcitti gli danno lo spunto per altri tre attacchi.

Ziliani ironizza sulla Champions 2017

La prima frecciata di Ziliani arriva dopo la notizia della positività al Covid di due giocatori del Real Madrid, Hazard e Casimiro. Il belga non c’entra, ma l’altro giocò la celebre finale di Cardiff di 3 stagioni fa. Ecco allora quanto scrive Ziliani: “Casemiro positivo al Covid. La Juventus chiede la restituzione della Champions 2017”.

Ziliani affonda sui ricorsi di Trump e della Juve

Altro giro, altra corsa, ora tocca a Trump. Ziliani scrive: “Trump furibondo ha chiesto alla Juventus se ha avvocati bravi a vincere ricorsi”.

Ironia dei social sugli avvocati della Juve

In tanti replicano al giornalista con ironia: “La Juventus ha avvocati bravi che vincono i ricorsi??? I nomi ,please. Ad oggi 2500 tutti persi” o anche: “Proposto Zaccone… Trump : “grazie, come avessi accettato”…” e infine: “Forse ADL ne puo’ consigliare qualcuno o Lotito”.

Ziliani rispolvera il caso Suarez

Infine Ziliani scrive anche: “La Procura di Perugia informa che l’inchiesta sull’esame di italiano di Suarez riprenderà al termine del corso di studi del giocatore sudamericano al fine di non intralciarne il regolare corso”.

SPORTEVAI | 07-11-2020 11:58