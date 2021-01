Popovich parla di Becky Hammon

Becky Hammon, ex giocatrice di WNBA, è diventata recentemente la prima head coach donna a guidare una squadra NBA, i San Antonio Spurs.

L’assistente allentarice ha preso il posto di Gregg Popovich espulso a quattro minuti dalla fine contro i Lakers.

Della Hammon ha poi parlato al “Los Angeles Times”:

“È stato tutto normale per me. Non abbiamo assunto Becky solo per fare la storia. Se lo è guadagnato. È qualificata. È meravigliosa in quello che fa. La volevo nel mio staff per il lavoro che svolge. E sembra essere una donna… che in fondo dovrebbe essere una questione irrilevante, ma non nel nostro pianeta visto che è difficile per le donne ottenere certe posizioni.”

OMNISPORT | 02-01-2021 10:22