Porto-Juventus, le considerazioni di Fabio Paratici

Dopo il vice-presidente Pavel Nedved, è tempo per Fabio Paratici di dire la sua sulla stagione bianconera. Una campagna europea fin qui condotta in modo più che discreto, contro il Porto si spera di confermare questo trend positivo.

Queste le sue parole:

“In Champions si è sempre concentrati, non è che a Lione non lo fossimo. Non abbiamo disputato una buona gara e abbiamo perso forse anche in maniera immeritata. Siamo pronti alla doppia gara. Dybala? Lo aspettiamo, abbiamo tanti obiettivi in stagione e può essere importante. Ha vissuto un anno particolare, sfortunato. È un giocatore importantissimo. Ha segnato quasi 100 gol con la Juve. Non è ancora al meglio, ma nel finale di stagione che ha la Champions, una finale di Coppa Italia e un girone di ritorno può essere molto importante […] Morata sta meglio, i problemi fisici capitano quando si gioca così tanto. È la 12esima partita in 44 giorni, come un girone d’andata. Normale che i sovraccarichi portino ad infortuni”.

OMNISPORT | 17-02-2021 21:14