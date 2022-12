Portogallo, Santos: "Qualsiasi avversario è pericoloso"

06-12-2022 19:35

Il CT del Portogallo Fernando Santos ha preso la parola a pochi minuti dall’inizio dell’ottavo di finale della Coppa del Mondo in Qatar contro la Svizzera.

Portogallo e Svizzera si sono sfidate in partite ufficiali sei volte nel 21° secolo, vincendo tre volte a testa. L’unico precedente tra Mondiali ed Europei è arrivato in uno di questi sei confronti, 2-0 per la Svizzera a Euro 2008.

Queste le parole della guida tecnica lusitana:

“Il morale era alto e ora un po’ scenderà, il che è normale, ma d’altronde questo sarà un richiamo all’attenzione. Non possiamo mai rallentare, in un Mondiale qualsiasi avversario è molto pericoloso”.