Potenza-Foggia: Dramma post-gara, morti 3 tifosi in incidente stradale. In partita rigore inventato e gol annullato

Tre giovanissimi fan pugliesi perdono la vita dopo uno scontro tra una monovolume e un’auto che proveniva in senso opposto sulla statale Potenza-Melfi

Lutto nel mondo del calcio: tre giovanissimi tifosi del Foggia, di cui due minorenni, hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale di ritorno da Potenza, dove i satanelli di Capuano avevano pareggiato 1-1.

La dinamica dell’incidente

Sulla via del ritorno dallo stadio tre giovanissimi tifosi del Foggia sono morti in un grave incidente stradale mentre stavano rientrando verso casa. L’incidente è avvenuto sulla strada statale Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo Potenza Est del capoluogo lucano. La monovolume da 7 posti dove si trovavano i tifosi, è finita fuori strada dopo aver tentato un sorpasso ed essersi scontrato con un’auto che proveniva in senso opposto e su cui viaggiava una famiglia di Potenza (i tre occupanti sono rimasti feriti in modo non grave).

Un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Carlo insieme ad altri occupanti della monovolume. Coinvolto anche un pullman gran turismo: alcuni dei passeggeri hanno riportato lievi ferite. I mezzi facevano parte del corteo di tifosi foggiani, che era scortato dalle forze dell’ordine.

Anche un 13enne tra i tifosi morti

Un primo decesso sarebbe avvenuto sul colpo, mentre sono morti subito dopo gli altri due tifosi che erano rimasti gravemente feriti. Le vittime avevano 21, 17 e 13 anni. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell’ordine, mentre sul posto sono rimasti a lavoro i Vigili del fuoco, con la strada rimasta chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia. Sul luogo dell’incidente è accorso anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca

La partita alla moviola

La partita era stata molto combattuta. Edoardo Manedo Mazzoni era l’arbitro della Sezione Aia di Prato designato per l’occasione. Alla Can di serie C dalla stagione 2023-2024 in carriera ha diretto 86 gare nel corso delle quali ha provveduto ad ammonire per ben 288 volte, le espulsioni per doppia ammonizione sono 7 mentre quelle con espulsione diretta 17. 38 i calci di rigore assegnati. Un solo precedente con il Foggia datato 30 marzo 2024 era la 34° giornata del Campionato di serie C a Latina con il Foggia uscito sconfitto con un pesante 3-0 contro i laziali. Durante questa stagione non aveva mai arbitrato gare del girone C.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori e Capuano

Coadiuvato dagli assistenti Paolo Tomasi di Schio e Massimiliano Starnini di Viterbo con IV uomo Giuseppe Vingo di Pisa., l’arbitro ha ammonito cinque giocatori e un allenatore: 17′ Castorani (P), 57′ Vezzoni (F), 62′ Carillo (F), 64′ Caturano (P), 81′ Sciacca (P), 87′ Capuano (all. Foggia).

Potenza-Foggia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 14′ gol annullato al Potenza: Caturano colpisce di testa e mette in rete su lob di Schimmenti, ma proprio quest’ultimo era partito in fuorigioco. Al 17′ primo giallo: è per Castorani autore di un fallo su Mazzocco. Al 22′ lo speaker invita a evitare di esplodere petardi o bombe carta, come successo negli ultimi minuti, onde evitare il prendere decisioni come la sospensione della partita per questioni di ordine pubblico. Al 30′ l’arbitro vede un dubbio fallo di De Lucia in uscita su D’Auria, lanciato da Schimmenti. Protesta Capuano a bordo campo, insieme alla panchina rossonera. E’ rigore che Caturano realizza.

Al 57′ giallo a Vezzoni per fallo su Schimenti. Al 62′ ammonito Carillo per fallo con gamba alta su Caturano. Al 64′ giallo proprio per Caturano che blocca Murano lanciato in contropiede. All’81’ ammonito Sciacca del Potenza per proteste. All’87’ Salines crolla a terra toccandosi la coscia dopo uno scatto. Il Potenza continua a giocare, veementi proteste a bordo campo da parte della panchina rossonera con il tecnico Capuano che viene ammonito. Dopo 7′ di recupero Potenza-Foggia finisce 1-1, poi il drammatico epilogo sulla strada del ritorno verso Foggia dei tre tifosi.