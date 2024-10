Foggia, primo brindisi per Capuano e il "suo" Taranto rotola sempre più giù: la bordata di Eziolino

I satanelli si sbloccano nella ripresa e con Emmausso e Salines si aggiudicano il derby contro il Taranto, sempre più ultimo in classifica

Il Foggia si prende il derby pugliese, anticipo dell’ottava giornata del girone C, del campionato di Lega Pro. Continua a scivolare giù il Taranto, sempre più in crisi, dentro e fuori dal campo.

Foggia, buona la seconda per Capuano

Buona la seconda per Ezio Capuano, che con due reti nella ripresa stende il Taranto e regala al Foggia la prima vittoria della sua stagione, dopo il tonfo ad Avellino.

Come accade da qualche settimana, il Taranto dura un tempo e si sgonfia dopo l’intervallo. In sei minuti subisce le due reti che permettono al Foggia di tornare alla vittoria che mancava dal 2 settembre, dal blitz a Bari contro il Team Altamura.

Foggia-Taranto, la cronaca del match

Scarse le emozioni nel primo tempo, con il Foggia più propositivo, ma pericoloso solo a tratti. Ci prova Orlando, con un paio di conclusioni dalla distanza, quindi il tiro di Murano, al quale Del Favero si oppone respingendo in angolo, sull’unica vera occasione da rete creata nella prima frazione.

Il Taranto resiste, pur senza affacciarsi mai concretamente dalle parti di De Lucia, ma nella ripresa s’affloscia e, complici le sostituzioni operate da Capuano, si spegne consentendo al Foggia di vincere agevolmente la partita.

Al 7’, Emmausso fa tutto da solo, liquida Marong, entra in area e batte Del Favero con un preciso piatto destro. Passano solo sei minuti e i satanelli raddoppiano su azione d’angolo: cross del subentrato Millico e colpo di testa vincente di Salines, difensore goleador (10 reti in 64 presenze con il Foggia).

Soltanto al 34’ si fa vedere il Taranto, con un’innocua conclusione da lontano di Speranza, che non inquadra la porta. Più pericoloso il Foggia, che sfiora il tris con Emmausso, con un tiro a fil di palo.

Taranto a picco: ultimo posto e penalizzazione in arrivo

Quinta sconfitta in otto gare per il Taranto, unica squadra del girone ancora a secco di vittorie. Desolante l’ultimo posto in classifica occupato dalla squadra di Gautieri, ieri squalificato e presente in tribuna.

Non bastasse, è in arrivo una pesante penalizzazione in classifica per il ritardo di alcuni pagamenti. Giovedì 10 ottobre è in programma l’udienza. Intanto proseguono le trattative per il passaggio delle quote societarie a una cordata italo-americana.

Si sarebbe fatto avanti anche un gruppo di imprenditori campani capeggiato da Raffaele Niutta, ex presidente di Angri e Afragolese, e Francesco Mango, attuale patron del Pompei.

Capuano fa festa e punzecchia il Taranto

Festeggia Ezio Capuano, felice per la prima vittoria da tecnico del Foggia: “Abbiamo iniziato bene, poi ci siamo innervositi. Nella ripresa siamo stati bravi a modificare l’assetto e non c’è stata più partita. Era una gara difficile, che abbiamo strameritato di vincere. Sono contento per i ragazzi, ho visto un Foggia aggressivo, un gruppo importante”.

Non è mancato un pensiero per il Taranto, che Capuano ha salutato in estate dopo il disimpegno del presidente Massimo Giove e il via vai di calciatori che ha indebolito notevolmente la rosa costruita dal tecnico di Pescopagano.

“Avevo tirato su una grande squadra, che poi è stata smantellata. Fossi rimasto a Taranto sarei stato incoerente, ho scelto di andare via rinunciando a un contratto importante. Ma per i colori rossoblù ho sempre dato il massimo”, ha dichiarato Capuano.

Girone A: la rivincita di Foschi, flop Atalanta U23

Luciano Foschi si prende la rivincita sul Lecco e il Renate torna al successo dopo due sconfitte di fila (0-2). Ottima la prestazione degli ospiti, che sbloccano il risultato all’8′ del primo tempo con un tiro di Vassallo deviato da Galli. Sprecone il Lecco, Nobile sventa le conclusioni di Galeandro e Rocco (sulla ribattuta Sipos calcia incredibilmente alto da ottima posizione). Al 23′, il Renate raddoppia con il subentrato Mazzaroppi, che raccoglie un cross dalla destra di Anghileri, controlla la sfera e la scarica alle spalle di Furlan.

Nell’altro anticipo, clamoroso crollo dell’Atalanta Under 23, che si fa sorprendere dalla Giana Erminio (1-3). Ospiti avanti di due gol all’intervallo: apre Trombetta e raddoppia Stuckler in contropiede. Gli orobici accorciano le distanze a inizio ripresa con Tornaghi, sugli sviluppi di un corner, ma restano in 10 per l’espulsione di De Nipoti (doppia ammonizione). Nel finale la Giana fa tris con il rigore di Lamesta (fallo di Alessio sull’attaccante).

Girone B: Rimini in dieci, la Spal ne approfitta

Blitz della Spal sul campo del Rimini, piegato da un gran gol di Awua a fine primo tempo. Gara condizionata dall’espulsione di Bellodi: il difensore del Rimini rimedia due ammonizioni nei primi 18′ di gioco e lascia i suoi in inferiorità numerica.

La Spal cresce a metà frazione, Colombi nega il gol ad Awua, che si riscatta al 42′, con una conclusione violenta sotto la traversa. Nella ripresa ospiti vicini al raddoppio con Rao, che sbaglia da pochi passi. Al Rimini viene annullato il pareggio per il fuorigioco di Lepri (al 43′), mentre il tiro di Parigi esce a fil di palo, in pieno recupero.