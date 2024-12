Potenza sogna la B, Brambilla rivoluziona la Juve Next Gen, bocciato Tomei: top e flop di Serie C

La squadra di De Giorgio continua a volare, mentre i bianconeri fermano la lanciatissima Audace Cerignola. Male il Picerno, che ad Avellino incassa il quinto ko in trasferta

In Serie C si è chiuso ufficialmente il 2024, tra vittorie importanti e gol di pregevole fattura, che hanno caratterizzato la ventesima giornata della regular season, la prima del girone di ritorno. Dalla vittoria in rimonta del Potenza di De Giorgio al pirotecnico 3-3 tra Cerignola e Juventus Next Gen, fino ad arrivare al delicato momento del Team Altamura, ora chiamato a sfatare il tabù D’Angelo. Male anche il Picerno di Tomei, che ad Avellino ha incassato la quinta sconfitta lontano dal “Curcio”.

I Top della 20a giornata di Serie C

Potenza sogna la B, vince ancora lo spirito lucano

Da semplice favola a solida realtà. Il Potenza di Pietro De Giorgio, costruito dalle sapienti mani del direttore Enzo De Vito, continua a volare nel girone C di Serie C. Agganciato il Cerignola al terzo posto, grazie alla vittoria in rimonta maturata contro il Messina. Entusiasmo alle stelle all’ombra del “Viviani”, dove Caturano e compagni stanno regalando un autentico sogno ai tifosi del Leone. I lucani, sempre a -5 dalla capolista Benevento, non hanno intenzione di fermarsi e adesso non sono più (soltanto) una sorpresa di questo campionato.

Il Crotone resta in scia grazie a bomber Tumminello

Tumminello continua a trascinare il Crotone di Emilio Longo. Dopo anni difficili, l’ex Roma e Atalanta ha ritrovato la sua dimensione ideale, nonostante la particolare situazione ambientale che circondava lo “Scida” ad inizio stagione. Dallo scetticismo alla crisi di risultati, fino ad una rapida risalita, che ha consentito ai pitagorici di riportarsi nuovamente nel cuore della zona playoff, a ridosso delle primissime posizioni. La corsa alla promozione diretta appare oggettivamente complicata, ma il mercato di gennaio potrebbe alimentare un progetto tecnico che ha ingranato la marcia giusta. Di sicuro, non serve un bomber: al fianco di Guido Gomez, c’è Tumminello, autore di una doppietta ad Altamura e capocannoniere rossoblù con 11 gol in campionato e uno in Coppa Italia.

Brambilla ha rivoluzionato la Juve Next Gen

La rivoluzione è già iniziata. Nel calcio, spesso, non convincono le minestre riscaldate. Eppure, ci sono fili destinati a non spezzarsi mai, perché uniti da idee e visioni comuni. È il caso di Massimo Brambilla e della Juventus Next Gen, con l’ex allenatore del Foggia tornato alla corte della Vecchia Signora per cancellare il disastroso avvio di stagione sotto la gestione Montero. Una volta restituite certezze ai suoi ragazzi, il tecnico di Vimercate ha centrato tre vittorie consecutive e un pareggio d’oro a Cerignola, contro un’Audace capace di andare sul 3-1. Una gara pirotecnica, tenuta aperta anche dalle parate del solito Daffara, fenomenale in più di un’occasione. Brambilla, sicuramente, al top.

I Flop della 20a giornata di Serie C

Team Altamura, ora il “D’Angelo” è un tabù

Casa dolce casa? Tutt’altro, almeno per il Team Altamura. Terzo ko di fila per la squadra allenata da Daniele Di Donato, il secondo consecutivo tra le mura del rinnovato “Tonino D’Angelo”. Prima l’Avellino, poi il Crotone. Sei gol incassati nelle ultime due uscite e un fattore campo che sembra agire al contrario. Dall’inaugurazione della settimana scorsa a una classifica che adesso inizia a farsi complicata, seppur condizionata dalle spinose situazioni di Taranto e Turris. Natale arriva al momento giusto, ma stavolta si mangerà pane duro.

Salvemini, bomber a secco

Serata “no” per Ciccio Salvemini, finora punto di riferimento dell’attacco dell’Audace Cerignola. Pesano gli errori dell’ex centravanti del Potenza a tu per tu Daffara, bravissimo in almeno tre circostanze. Il bomber gialloblù, tra imprecisione e sfortuna, si divora il colpo del ko e apre alla rimonta della Juventus Next Gen, rovinando (di fatto) il Natale ai tifosi del “Monterisi”. Prestazione che non oscura quanto di buono fatto nel girone d’andata, ma restano due punti persi in modo piuttosto ingenuo.

Tomei bocciato: Picerno e il mal di trasferta

L’1-0 di Avellino ha certificato, una volta in più, le difficoltà del Picerno lontano dal fortino del “Curcio”. Eppure, in trasferta, la stagione era cominciata nel migliore dei modi, con il 3-0 rifilato al Trapani al “Provinciale”. Da lì, cinque sconfitte e quattro pareggi, con una chiusura di anno solare che non ha certo soddisfatto i tifosi lucani, in rivolta sui social. Tanti i commenti contro l’ex vice di Eusebio Di Francesco, che non sembra trovare alternative ad un gioco apparso sterile e non in linea con i parametri di una categoria che lascia poco spazio all’estetica. Che la sosta porti consiglio e supporto dal mercato. A Vincenzo Greco l’ardua sentenza.