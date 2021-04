Pozzato, incidente in allenamento: lo sfogo via social

Brutta disavventura per Filippo Pozzato.

L’ex corridore vicentino, che ha dato l’addio alle corse nel 2018 e che è ora impegnato nell’organizzazione di eventi ciclistici, non ha però perso il gusto di allenarsi in sella all’amata bicicletta.

Così, durante un’uscita di allenamento, Pozzato è caduto dopo essere finito fuori strada nel tentativo di evitare un camion che, procedendo nella corsia opposta, ha invaso la corsia durante un tratto di discesa.

Per Filippo solo qualche graffio e nessuna frattura, ma la ricostruzione via social, come didascalia a una foto in cui si vede la sella della bicicletta spezzata, ha portato a un inevitabile sfogo: “Vorrei rinnovare a tutti quanti l’invito ad essere più attenti e concentrati alla guida perché è veramente un attimo mettere in pericolo la vita, propria e di altri”.

OMNISPORT | 10-04-2021 13:01