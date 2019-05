Pozzecco: "Mi sembra di ripetere le stesse cose"

Il coach del Banco di Sardegna Gianmarco Pozzecco ha commentato la vittoria contro Brindisi in gara 2 del quarto di finale: "Ormai le mie dichiarazioni le leggo e mi sembra di essere ritardato. Tutti gli allenatori fanno un commento tecnico tattico sulla partita, sono qua per la diciottesima volta a ringraziare i ragazzi, non ho altro da aggiungere. Sono grato per quello che stanno dando ad un’isola intera".

"Anche oggi sono andati oltre i propri limiti. L’unica cosa che posso aggiungere è che abbiamo di fronte una squadra come Brindisi tostissima che non molla mai e gioca con grande intensità", riporta pianetabasket.com.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 23:27