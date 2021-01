Prada Cup, altra sconfitta per Luna Rossa: sarà semifinale

Si deciderà tra il 29 gennaio e il 2 febbraio il destino di Luna Rossa nella Prada Cup 2021 e di conseguenza in America’s Cup.

L’imbarcazione italiana è stata infatti sconfitta per la terza volta consecutiva dal Team Ineos Uk nel round robin ed ha così dovuto dire addio matematicamente alla corsa al primo posto, appannaggio dell’AC75, rivelatosi finora troppo forte per tutti.

Sconfitta per 33″, Luna Rossa contenderà ad American Magic nella semifinale, al meglio delle sette regate, la palma dello sfidante dello stesso Team Ineos nella finale in calendario dal 13 febbraio per designare l’avversaria di New Zealand in America’s Cup.

Resta da decidere solo se l’imbarcazione di James Spithill dovrà presentarsi in acqua per affrontare American Magic nell’ultima giornata del round robin, visto che gli statunitensi non hanno gareggiato contro Ineos e Luna Rossa, rinunciando alle ormai inutili regate in seguito ai danni riportati da Patriot dopo la scuffia di domenica scorsa, con l’obiettivo di riparare la barca in vista della semifinale.

OMNISPORT | 23-01-2021 08:31