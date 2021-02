Prandelli: "Salvezza in ballo, i ragazzi devono capirlo"

Cesare Prandelli è amaro dopo il ko con l’Udinese: “Nelle ultime tre trasferte avremmo meritato di più, oggi abbiamo fatto una valutazione sbagliata e a pochi minuti dalla fine devi essere pronto a portarti anche a casa il punto. Abbiamo accettato il fatto che l’Udinese si abbassasse per ripartire perché volevamo vincerla, Milenkovic ha fatto un errore, purtroppo può capitare”.

Salvezza in ballo: “Assolutamente sì, ci sono 14 partite, tanti scontri diretti, è un campionato difficile e dobbiamo essere sempre pronti, ho cercato di far passare questo messaggio ai ragazzi, dobbiamo lottare per la salvezza”.

OMNISPORT | 28-02-2021 18:18