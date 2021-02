Prandelli: "Valutiamo Ribery domani"

Allo Stadio Franchi si gioca domani sera una bella sfida tra Fiorentina e Inter.

Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei Viola, Cesare Prandelli che ha dato anche aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Ribery.

“La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domani mattina”.

Sulla sfida ai nerazzurri ha invece spiegato: “È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattere dovremo essere molto compatti ed equilibrati. Tutti vorrebbero giocare partite così ed essere all’altezza. Mi auguro che la squadra possa aver recepito questo”.

OMNISPORT | 04-02-2021 18:28