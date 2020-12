Premi a juventini, l'accusa di Pistocchi scatena la bufera

Niente Pallone d’oro in questo 2020 vituperato dal covid per il calcio. Ma sono tanti i premi a livello internazionale che comunque si è decisi di assegnare. Tra questi il Golden Foot. In queste ore la giuria di questo riconoscimento continentale ha emesso il suo verdetto premiando due della Juventus, Cristiano Ronaldo a livello di giocatore e Andrea Agnelli a livello di presidente. La cosa non è andata giù a molti, tra questi anche Maurizio Pistocchi che sui social ha scatenato un putiferio ponendosi delle domande a cui hanno cercato di rispondere gli utenti del web.

Cosa è il Golden Foot Award

Il Golden Foot Award è un premio internazionale che viene assegnato ogni anno ad un giocatore in attività in base alle votazioni del pubblico effettuate via web tramite il sito ufficiale della manifestazione e scelto tra 10 candidati selezionati da un’apposita giuria composta da giornalisti di ogni parte del mondo. Oltre al Golden Foot Award esiste il primo Golden Foot Prestige, dedicato esclusivamente ad un Presidente ancora in attività, che si è distinto per i risultati conseguiti.

Golden Foot 2020 a Ronaldo e Andrea Agnelli

Cristiano Ronaldo si è aggiudicato il 18° Golden Foot Award mettendosi alle spalle Lionel Messi (Barcellona), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Giorgio Chiellini (Juventus), Neymar Jr. (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergio Aguero (Manchester City), Gerard Piqué (Barcellona), Mohamed Salah (FC Liverpool), Arturo Vidal (Inter). Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli invece ha vinto quello dedicato ai presidenti. La motivazione “risultando uno dei presidenti più vincenti nella storia del calcio italiano e internazionale” risiede nei 9 scudetti consecutivi vinti al timone della Vecchia Signora per un totale di 17 trofei in 10 anni.

Agnelli e Ronaldo premiati, le accuse di Pistocchi

A lanciare dubbi sull’assegnazione dei due premi ai due della Juventus ci ha pensato il giornalista Maurizio Pistocchi con il solito post al vetriolo: “I più votati. Da chi non si sa: come è composta la Giuria? Come votano i Giurati? Chi garantisce la correttezza dello scrutinio dei voti? Insomma: ma che cosa è questa robina qua?”

Nei commenti al tweet di Pistocchi i followers si sono scatenati, la distinzione tra juventini… “E questo post solo perché ha vinto CR7? Se avesse vinto Messi sarebbe stato tutto regolare..!!!”; “Se avesse vinto Messi non ti saresti posto nessuna delle domande che hai fatto. Puoi anche aver ragione, ma devi essere coerente altrimenti perdi credibilità”; “Perché ci poniamo queste domande solo per questa edizione? Esiste dal 2003” e antijuventini: “Vabbeh scelta politica. Come i concorsi pubblici”; “per carità sul fatto che abbia vinto CR7 non c’è da far polemica ma agnelli… bah negli ultimi 10 anni ci sono società che hanno lavorato molto meglio della Juve, basti pensare al Bayern ma anche lo stesso real che ha vinto 4 Champions”.

