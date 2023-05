Premier, il Manchester City è Campione

Il Nottingham batte l'Arsenal, Arteta non può più raggiungere il 'maestro' Guardiola: per lo spagnolo sono cinque Scudetti in sei anni.

20-05-2023 21:49

Conquista il suo titolo inglese numero nove il Manchester City, che sotto la gestione Guardiola ha vinto cinque volte su sei.

E’ stato l’Arsenal, che nell’ultimo terzo di torneo ha ceduto sul piano psico-fisico (due vittorie nelle ultime otto uscite), a consegnare nelle mani dei rivali, vittoriosi 4 a 1 nello scontro diretto dell’Ethiad. I ‘Gunners’ di Arteta sono stati difatti superati 1 a 0 (rete di Awoniyi) dal Nottingham Forrest che, grazie a questo successo ha certificato la salvezza.

Domani gli azzurri di Manchester avranno, così, modo di festeggiare davanti ai propri tifosi nella partita contro il Chelsea. Per il City sono 11 le vittorie di fila in una Premier che nel girone di andata era stata il ‘giardino di casa’ dell’Arsenal, che aveva inanellato un bottino di 50 punti. A inizio giugno, però, il Club emiratino punterà al ‘Triplete’, snodi chiave saranno il derby contro lo United per la FA Cup e la finale di Istanbul di Champions League contro la sorprendente Inter di Simone Inzaghi.

Tra i principali protagonisti degli ‘azzurri’ ci sono Erling Haaland, che nella sua prima stagione Oltremanica ha sfondato il muro delle 50 reti (36 centri in Premier), John Stones, che ha la funzione di mediano in fase di possesso palla, Gundogan (in scadenza), De Bryune e l’estroso Grealish, che ha tolto la maglia a Mahrez.

E’ il settimo titolo in dodici anni, tra Mancini e Guardiola c’è stata la zampata di Manuel Pellegrini: il solo torneo in cui Guardiola ha reso l’onore delle armi è stato quello appannaggio del Liverpool di Jurgen Klopp, in procinto di lasciare Anfield senza qualificare i ‘Reds’ alla Champions League.