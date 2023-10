Premier League 2023-2024, risultati 10a giornata: uragano Haaland sullo United, dramma Chelsea

Il Tottenham piega 1-2 il Crystal Palace e tiene a distanza City e Arsenal, che fanno comunque il loro. I blu di Manchester infliggono un pesante 0-3 nel segno di Haaland allo United nel derby dell’Old Trafford, i Gunners regolano 5-0 lo Sheffield con Nketiah protagonista di un meraviglioso hat-trick. Successo largo anche per il Liverpool, che ne fa tre al Nottingham Forest ad Anfield. La notizia di giornata, anche se ormai i sensazionalismi sono cancellati da una triste storia che si ripete, è il pesante tonfo interno del Chelsea, superato 0-2 dal Brentford. Non va oltre il pari il Newcastle, rimontato due volte dal Wolverhampton. Un punto anche per il Brighton di De Zerbi, raggiunto dal Fulham. Trova il primo successo in stagione il Bournemouth, che ribalta 2-1 il Burnley. L’Aston Villa ne fa tre al Luton in casa, mentre l’Everton espugna il campo del West Ham grazie alla zampata di Calvert-Lewin.

30-10-2023 16:06

Fonte: Imago