Premier League, 25° giornata: crisi nera Tottenham, al Liverpool basta Fabinho

13-02-2022 18:22

Nel pomeriggio della 25° giornata di Premier League continua la striscia negativa del Tottenham di Antonio Conte, che cade anche in casa contro il Wolverhampton per 2-0 dopo le sconfitte con Chelsea e Southampton. A decidere la gara sono Jimenez e Dendoncker nei primi 20 minuti, facendo spronfondare gli Spurs addirittura a -27 dalla vetta (con tre partite in meno del City capolista).

Conte tenta la carta Kulusevski alla mezz’ora del primo tempo (l’altro ex Juve, Bentancur, è titolare), ma la musica non cambia. I Wolvers superano proprio il Tottenham in classifica.

Il Liverpool, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, passa di misura sul campo del Burnley per 1-0. A deciderla è Fabinho. Il brasiliano la sblocca al 40’ con una carambola in area piccola su corner: nella ripresa la squadra di Klopp (che ritrova il tridente titolare Salah-Firmino-Manè dopo gli impegni in Coppa d’Africa) amministra.

Vince anche il Newcastle in casa contro l’Aston Villa. Ai Magpies basta una rete del neo acquisto Trippier per trovare la quarta vittoria in Premier, la terza consecutiva.

OMNISPORT