Premier League: a Maggio possibile ritorno dei tifosi negli stadi

Quanto è strano e forse anche brutto e triste dover vedere una partita di calcio senza pubblico? Ormai tutti i tifosi si sono quasi abituati ad una routine piuttosto sgradevole…ma forse, a partire da metà Maggio, qualcosa potrebbe cambiare, soprattutto in Inghilterra.

Secondo un’indiscrezione del Times, il governo inglese starebbe infatti pensando di riaprire gli impianti a partire dalla metà di maggio. I club del massimo campionato inglese speravano di essere coinvolti con eventi di ‘prova’, per testare il via libera a un numero limitato di pubblico, già ad aprile, con le big che si erano prontamente offerte.

Tra gli eventi-test ci sarà la finale di Fa Cup a Wembley. In quella che viene considerata la ‘terza fase’ della road map del governo per allentare le restrizioni, la Premier League prevede di riavere i tifosi in coincidenza con gli ultimi due turni di campionato, a metà maggio, con un massimo di 10mila presenze a partita.

OMNISPORT | 25-03-2021 12:06