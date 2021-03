Premier League: Animali "spariti" dai loghi di alcuni club. Ecco perchè...

Il 3 marzo si celebra la Giornata mondiale della natura .“Sostenere tutta la vita sulla Terra”, flora e fauna selvatica, che sono a forte rischio estinzione. E’ il tema del World Wildlife Day istituito dall’Onu otto anni fa. “Scomparso” dal logo anche il panda del WWF per la prima volta in 60 anni.

Cavalli, leoni, lupi, falchi e anche pavoni e gamberetti. Sono alcuni simboli “cancellati” oggi dai loghi di alcuni club sportivi, soprattutto di Premier, che hanno aderito alla campagna #WorldWithoutNature del WWF per evidenziare la drammatica perdita di biodiversità a livello globale e i rischi sociali ed economici che comporta.

E allora ecco che per la giornata di oggi il Wolverhampton ha tolto il lupo dal suo stemma, l’Aston Villa il leone, il Sunderland i “black cats”, in Championship, l’Huddersfield Town ha eliminato dal suo logo il terrier, mascotte del club, solitamente seduto sulla cima dello scudo, il West Bromwich Albion oggi è solo bianco e blu, senza il tordo su un ramo di biancospino e non ultim aanche la Roma ha voluto aderire a questa giornata togliendo la famosa lupa dal logo giallorosso.

OMNISPORT | 03-03-2021 16:20