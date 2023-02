Premier League: Arsenal, vittoria nel recupero con l'Aston Villa

I Gunners tornano al successo dopo la sconfitta con il Manchester United con due gol a tempo scaduto. Sono di nuovo in vetta

18-02-2023 15:45

Vittoria con il brivido per l’Arsenal sul campo dell’Aston Villa. La squadra di Arteta, contro quella dell’ex Unai Emery, ha vinto infatti segnando due gol in pieno recupero, chiudendo 4-2. I Gunners hanno riconquistato la vetta, in attesa che giochi il Manchester City.

Vantaggio Aston Villa al 5′ con Watkins, pareggio di Saka al 16′, ma nuovo vantaggio dei padroni di casa con Coutinho al 31′. Il 2-2 è firmato da Zinchenko al 61′. Poi il finale vietato ai malati di cuore. Un’autorete del portiere Martinez al 93′ significa sorpasso per i Gunners, che arrotondando al 98′ con Martinelli.