Premier League, Boxing Day: goleada City e Arsenal, ok anche il Tottenham

26-12-2021 21:03

Oggi è andato in scena il Boxing Day, la giornata di Premier League che si gioca la giornata di Santo Stefano e che rappresenta uno degli appuntamenti più amati da tutti i tifosi d’Oltremanica. Come spesso accade, poi, questa giornata è stata occasione di grande gol e spettacolo, con risultati davvero entusiasmanti.

Cominciamo dalla partita più bella, ovvero City-Leicester 6-3. Citizen al 25imo già sul 4-0 coi gol di De Bruyne, Marhez, Gundogan e Sterling. Nel secondo tempo però gli Sky Blues si ribaltano e subiscono la rimonta delle foxies, con 3 gol nel giro di pochissimi minuti. Maddison, Lookman e Iheanacho portano il risultato sul 4-3. Nel finale Laporte e un altro gol di Mahrez portano il risultato finale sul 6-3.

Goleada anche dell’Arsenal, che come prevedibile demolisce il Norwich ultimo in classifica per 5-0. Le reti di Saka (doppietta), Tierney, Lacazette e Smith Rowe.

Continua la sua marcia anche il Tottenham di Antonio Conte, che si sbarazza del Crystal Palace coi gol di Kane, Lucas Moura e Son. Vittoria esterna del Chelsea per 3-1 sul campo dell’Aston Villa. Doppietta su rigore di Jorginho (che insacca il 13° rigore su 13 nel 2021 coi blues….) e rete di Lukaku.

Nell’altra sfida il West Ham perde incredibilmente in casa col Southampton. Un 3-2 che condanna la squadra di Moyes a essere sorpassata in classifica dagli Spurs, ora al 5° posto. L’ultima partita di questo Boxing Day ha visto il successo del Brighton per 2-0 sul Brentford. Di Trossard e Maupay le reti.

I risultati del Boxing Day:

Aston Villa-Chelsea 1-3

West Ham-Southampton 2-3

Tottenham-Crystal Palace 3-0

Norwich City-Arsenal 0-5

Man City-Leicester 6-3

Brighton-Brentford 2-0

