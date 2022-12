Premier League, Conte si salva contro il Brentford

26-12-2022 16:25

Al Getch Stadium si riapre la Premier League e il Tottenham fatica a muovere la classifica.

Di positivo per Antonio Conte c’è la reazione al doppio svantaggio del Brendtford, con Kane che sigla la rete numero 10 a Santo Stefano: i postumi iridati si fanno sentire e i londinesi subiscono per la 9^ gara di fila la prima rete del match; Forster, il sostituto di Lloris, è incerto du Jensen e Janelt sigla l’1-0, bissato da Toney sul secondo palo. Le marcature degli ‘Spurs’ sono firmate in 7′ da Kane con un colpo di testa imperioso prima e da Hojbjerg, imbeccato da Kulusevski, poi. E’ infine il capitano dell’Inghilterra a essere fermato, ancora di testa, dalla traversa, all’84’, ma i tre punti sarebbero stato un premio eccessivo per i biancoblu,