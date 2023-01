Premier League, Conte verso l'addio al Tottenham

22-01-2023 18:22

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte sempre più in bilico sulla panchina degli Spurs, ma proprio per volontà del tecnico pugliese. Come riportato da Sky Sport e dal giornalista Gianluca Di Marzio, le strade dell’allenatore salentino e del club inglese sono destinate a separarsi al termine della stagione.

Conte ha già manifestato tempo fa di avere nostalgia del nostro Paese, e al momento l’offerta di rinnovo non lo convince, soprattutto per la mancata volontà del club di investire pesantemente sul mercato, la stessa storia che Cone ha vissuto già con Juventus e Inter.

Si era parlato di un possibile ritorno sia all’Inter che alla Juventus.