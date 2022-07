Premier League, Dybala nel mirino di due big: operazione possibile

04-07-2022 21:56

Ne la Juventus ne Paulo Dybala sono soddisfatti di come è finita la storia d’amore. Nonostante il suo desiderio di rimanere, i bianconeri non hanno voluto trattenere l’attaccante argentino, lasciando scadere il suo contratto, non disposti a offrire le cifre richieste dall’agente.

Secondo le indiscrezioni, la sua prossima destinazione non sarà in Serie A ma in Premier League, con diversi club interessati. Secondo La Repubblica, l’Arsenal e il Manchester United sono pronti a ingaggiare un’altra battaglia sul mercato pur di avere Dybala.

Con lo United già in corsa per l’acquisto di Lisandro Martinez dall’Ajax, è stato riferito che i due club sono in contatto con l’agente della Joya Jorge Antun.

Il 28enne è disponibile a parametro zero, visto che il suo contratto con la Juventus è scaduto e che l’Inter sta temporeggiando dopo l’arrivo di Lukaku.

Secondo le indiscrezioni, lo United starebbe valutando Dybala come sostituto del partente Cristiano Ronaldo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE