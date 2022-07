Premier League, eletta la prima presidente donna

26-07-2022 18:01

Alison Brittain, CEO di Whitbread PLC, una delle più antiche S.p.A. del Regno Unito nonché società leader nel settore dell’hospitality, è stata nominata all’unanimità nuova presidente della Premier League, e prenderà il posto del Presidente ad interim, Peter McCormick, all’inizio del 2023.

La Brittain sarà la prima donna nella storia della Premier League a diventarne presidente.

Queste le prime parole dopo la nomina della nuova presidente della lega inglese:

“Sono tifosa di calcio fin da quando ero piccola e dunque sono totalmente in estasi di essere nominata presidente della Premier League. Il pallone ha enorme importanza per noi come Nazione, è amato da tantissime persone in tutto il mondo e potrebbe avere un gigantesco impatto positivo sulle comunità. Sarà un vero onore poter dare una mano a sviluppare piani per il futuro e lavorare con tutte le parti in causa del gioco per garantirne la sostenibilità e il successo nel lungo periodo. Sono entusiasta di lavorare con l’amministratore delegato Richard Masters, il consiglio e i club mentre lavoriamo insieme per garantire la crescita continua e il successo globale della Premier League”.