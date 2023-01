Premier League: il Tottenham rinasce, Gnonto si sblocca

04-01-2023 23:25

La lunghissima ultima giornata di andata di Premier League, iniziata il giorno dopo Capodanno e destinata a concludersi solo il 5 gennaio, ha visto scendere in campo nella serata di giovedì anche il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs, reduci dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Aston Villa e dalle dichiarazioni del tecnico salentino, dubbioso sul proprio futuro a White Hart Lane, si sono rilanciati travolgendo a domicilio il Crystal Palace.

La squadra di Patrick Vieira è stata sconfitta per 4-0, anche se tutti i gol del Tottenham sono arrivati nel secondo tempo, tra il 3’ e il 27’: doppietta per capitan Kane, poi a segno Doherty e Son, i londinesi salgono a 33 punti, -2 dal Newcastle terzo.

Nelle altre partite della giornata pareggi tra Aston Villa e Wolverhampton (1-1) e tra Leeds e West Ham, in un 2-2 molto… azzurro: primo gol in Premier infatti per Wilfried Gnonto, che però non basta agli Whites, in rete anche con Rodrigo. Per gli Hammers a segno Paquetà su rigore e Gianluca Scamacca.