Premier League, l'Arsenal difende l'operato di Mikel Arteta

Inizio da incubo per l’Arsenal, una delle squadre di Premier League che negli ultimi anni ha speso di più. 3 partite e 3 sconfitte in questi primi scorci di campionato, coi tifosi ormai sul piede di guerra ad accusare l’ex vice di Pep Guardiola al City Mikel Arteta, attuale Manager dei Gunners.

Edu, dt dell’Arsenal, difende l’operato di Arteta e chiede tempo ai tifosi. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista ai microfoni di Sky Sports UK:

“Rispetto tutta la pressione. Sono arrivato dal Corinthians e poi dalla nazionale brasiliana dove c’è una pressione incredibile, proprio come qui. Capisco i tifosi. Capisco il motivo e lo accetto, ma avremo bisogno di un po’ di tempo per fare ciò che abbiamo intenzione di fare, questa è la realtà. Stiamo lavorando anche per il futuro”.

OMNISPORT | 04-09-2021 15:46