Premier League, l'Arsenal investiga su un episodio di razzismo all'Emirates

19-03-2022 14:42

L’Arsenal ha confermato di essere in contatto con un tifoso che è stato presumibilmente vittima di insulti razzisti durante la partita di mercoledì dei Gunners contro il Liverpool.

L’incidente è avvenuto nei servizi igienici della tribuna North Bank Upper Tier dell’Emirates Stadium nell’intervallo della sconfitta dell’Arsenal per 2-0 contro i Redsa di Jurgen Klopp.

I dettagli del tifoso in questione sono stati dati alla polizia metropolitana e l’Arsenal sta facendo appello a qualsiasi altro testimone di farsi avanti con informazioni.

Nella giornata di oggi, il club di Londra ha diramato anche una nota ufficiale:

“Abbiamo preso contatto con un abbonato, che ha confermato che durante l’intervallo della partita contro il Liverpool di mercoledì 16 marzo, è stato vittima di abusi razziali e di un attacco alla sua identità culturale”.

“I dettagli forniti dal nostro tifoso sono stati trasmessi alla polizia metropolitana e stiamo facendo appello a qualsiasi testimone che era nei servizi igienici nei blocchi 100 e 101 del North Bank Upper Tier durante l’intervallo di mercoledì scorso.

“Se avete assistito all’incidente, o avete qualsiasi informazione che possa aiutarci a identificare il colpevole di questo atto vergognoso, vi preghiamo di contattarci al numero ……….

“L’Arsenal è una casa per tutti e prendiamo estremamente sul serio ogni forma di abuso e violenza discriminatoria. Non sopporteremo questo tipo di comportamento. Continueremo a rimanere in contatto e a offrire supporto al nostro tifoso che è stato vittima di questo spaventoso incidente”.

La Premier League è da sempre molto attenta a episodi di razzismo, infliggendo pene anche molto severe a chi si macchia di queste violenze che, non lo sport, non c’entrano davvero nulla.

