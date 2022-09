Premier League, l'Arsenal pensa ancora a Locatelli

19-09-2022 18:19

L’Arsenal aveva avanzato alcune offerte per Manuel Locatelli più di 12 mesi fa, e sembra intenzionato a rilanciare ancora nella prossima sessione di mercato.

Locatelli ha conquistato molti ammiratori grazie alle sue prestazioni per l’Italia a Euro 2020. Tra questi c’era anche il capo dell’Arsenal Mikel Arteta, ma all’epoca Locatelli preferì unirsi alla Juventus.

L’Arsenal, leader al momento della Premier League, potrebbe tornare alla carica per l’italiano nel prossimo futuro, secondo quanto riporta Calciomercato.com.

Locatelli è stato ingaggiato dai bianconeri nell’agosto del 2021 in prestito biennale, con la Juventus che ha l’obbligo di acquistarlo per 25 milioni di euro pagabili in tre anni più 12,5 milioni di euro di potenziali clausole aggiuntive.