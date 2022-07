Premier League, l'ex Inter Ashley Young rinnova con l'Aston Villa

05-07-2022 00:02

Il veterano dell’ Aston Villa Ashley Young ha firmato un nuovo contratto di un anno con il club.

Young, che compirà 37 anni questa settimana, ha collezionato 24 presenze in Premier League, di cui 10 da titolare, dopo essere tornato al Villa per una seconda stagione.

Ha militato nel Manchester United e nell’I nter dopo il suo primo periodo di quattro anni e mezzo al Villa Park, terminato nel 2011.

Young nel corso di questa stagione sarà allenato da Steven Gerrard, per provare a migliorare il 14° posto dello scorso anno.

Alla domanda sul perché abbia scelto di rimanere, Young ha risposto al sito web del Villa : “Era l’ambizione del club, del manager, dello staff e anche dei giocatori – non ero ancora pronto per il ritiro. Quando ho parlato con il manager verso la fine della stagione, mi ha detto cosa pensava di me e che voleva che rimanessi. È stato un fattore determinante”.