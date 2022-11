Premier League, Manchester City: pronto il rinnovo di Guardiola

22-11-2022 14:19

La storia di Pep Guardiola col Manchester City è iniziata nel 2016, e sembra destinata a continuare ancora, almeno fino al 2025. La proprietà degli Sky Blues è soddisfatta dell’operato del tecnico catalano e, come riporta The Athletic, sarebbe stato raggiunto un accordo per aumentare la durata del suo contratto di altri due anni.

In 6 anni e mezzo alla guida dei Citizens, Guardiola ha conquistato 4 Premier League, una FA Cup, due Community Shield e 4 Coppe di Lega, anche se manca ancora il successo in Champions League, competizione che Guardiola non vince dal 2001 col Barcellona, la seconda e ultima della sua carriera.

L’incontro si sarebbe svolto nei giorni scorsi in Qatar.