'Scontro' Conte-Tuchel, aperto procedimento disciplinare: rischio stangata

16-08-2022 08:21

La Football Association ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Antonio Conte e Thomas Tuchel dopo lo ‘scontro’ durante Chelsea-Tottenham. Il comportamento dei due tecnici è stato definito ‘inappropriato’. I due, ora, rischiano anche una sanzione più pesante di una sola giornata di squalifica.

Tutto inizia al minuto numero 68. Gli Spurs pareggiano con Hojbjerg. Conte esulta davanti alla panchina dei Blues. Tuchel protesta con l’arbitro Taylor: il tecnico tedesco è infatti convinto che, prima della rete, ci sia stato un fallo di Bentancur. Nasce così il primo acceso ‘scambio di idee’ fra i due. Al 77’, poi, James porta in vantaggio il Chelsea. Tuchel esulta, a sua volta, davanti alla panchina del Tottenham. Gli Spurs raggiungeranno poi il pareggio, allo scadere, con gol di Kane. L’arbitro fischia la fine. I due allenatori si avvicinano per stringersi la mano. Conte è a testa bassa, Tuchel vuole che lo guardi negli occhi e non lo molla. I due arrivano quasi a contatto tanto che serve l’intervento degli staff tecnici per separarli. Taylor li espelle entrambi.

Nelle scorse ore è dunque arrivata l’apertura del procedimento disciplinare della FA. ”Thomas Tuchel e Antonio Conte sono entrambi accusati di violazione della regola E3 della FA, in seguito alla partita tra Chelsea e Tottenham della scorsa domenica. Si rileva che il comportamento dei due tecnici è stato inappropriato al termine dell’incontro. Tuchel e Conte hanno fino a giovedì 18 agosto per le rispettive deposizioni” si legge nella nota della federazione inglese. A quanto si apprende, la Football Association potrebbe infliggere una sanzione più pesante di una sola giornata di squalifica.