Premier League: ultime due giornate coi tifosi delle squadre di casa

La Premier League riaprirà gli stadi ai tifosi per le ultime due giornate. In attesa della decisione definitiva del governo, le ultime 2 partite della stagione del massimo campionato inglese si giocheranno con i tifosi delle squadre di casa presenti sugli spalti. Nessuna speranza per i tifosi ospiti invece, che continueranno a seguire la propria squadra da casa. Al momento infatti le trasferte sono ancora vietate a causa proprio delle restrizioni dovute al covid.

Nella mattinata di mercoledì è arrivato il comunicato ufficiale della lega, che annuncia la decisione — in attesa della conferma definiva dei provvedimenti governativi.“La Premier League può confermare che nelle ultime due giornate della stagione 2020/21 le partite saranno aperte e limitate ai tifosi di casa, qualora l’alleggerimento delle misure restrittive dovesse essere deciso dal Governo. I tifosi potranno tornare allo stadio a partire dal 17 maggio, con gli impianti a capacità ridotta, in attesa della decisione del Governo che non dovrebbe arrivare oltre il 10 maggio”.

La 37esima giornata si giocherà tra il 18 e il 19 maggio, mentre l’ultima giornata vedrà tutte le squadre in campo in contemporanea alle 17.00 italiane di domenica 23 maggio.

OMNISPORT | 05-05-2021 14:34