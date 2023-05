Premier, lo United batte il Chelsea e torna in Champions

Nel recupero del 32° turno i Red Devils battono per 4-1 i Blues e conquistano la qualificazione alla coppa più importante.

25-05-2023 23:08

Con Manchester City, Arsenal e Newcastle nella prossima Champions League dall’Inghilterra ci sarà anche il Manchester United. I Red Devils hanno infatti conquistato la matematica qualificazione alla prossima edizione della coppa più importante grazie al successo in quel di Old Trafford per 4-1 sui rivali del Chelsea nel recupero del 32° turno di Premier League.

Un successo schiacciante per la squadra di Erik Ten Hag nei confronti di quella allenata da Frank Lampard. Casemiro e Martial a segno nel primo tempo, nel secondo Bruno Fernandes su rigore e poi Rashford. Inutile la rete nel finale degli ospiti con Joao Felix. United ora terzo a quota 72, a +2 sul Newcastle a un turno dalla fine. Chelsea sempre dodicesimo con 43 punti.