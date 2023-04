Premier: pari fra Leeds e Leicester, vincono Aston Villa e Wolverhampton

Con tre anticipi si è aperto il turno infrasettimanale del campionato inglese. Ko per Fulham e Crystal Palace.

25-04-2023 23:22

Il 33° turno di Premier League è iniziato con tre incontri nella giornata di martedì. Successo importante per l’Aston Villa, ora quinto, con l’1-0 in casa contro il Fulham. Nella parte destra della classifica, vittoria per il Wolverhampton che ha battuto per 2-0 il Crystal Palace.

Nell’incontro serale delle ore 21 è finita invece in parità fra Leeds e Leicester: 1-1 per le due squadre che restano in basso in piena lotta per non retrocedere. Il clou del turno sarà però la sfida al vertice di mercoledì sera fra Manchester City e Arsenal, decisiva per il titolo.