Premier, vittorie per Arsenal e City

Successi in trasferta per i Gunners e i Citizens.

25-02-2023 21:59

Arsenal e Manchester City continuano il loro testa a testa in vetta alla classifica di Premier League. I Gunners restano al comando grazie alla vittoria di misura per 1-0 a Leicester firmata da Martinelli, la squadra di Guardiola rifila invece un poker al Bournemouth con i gol di Alvarez, Haaland, Foden e l’autogol di Mepham. In classifica l’Arsenal ha due punti di vantaggio sui Citizens, e una partita da recuperare.

Everton-Aston Villa 0-2

Leeds-Southampton 1-0

Leicester-Arsenal 0-1

West Ham-Nottingham 4-0

Bournemouth-Manchester City 1-4