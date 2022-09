29-09-2022 13:27

Rivoluzione in vista per la Juventus. Il ciclo dei grandi successi sembra definitivamente al capolinea, c’è da aprirne un nuovo ciclo all’insegna dei calciatori in scadenza, i cosiddetti parametri zero. La situazione finanziaria, del resto, è quella che è.

Il buco di bilancio assomiglia sempre più a una voragine, dunque meglio lavorare su profili non troppo costosi, per i quali non sia necessario spendere troppo a livello di cartellino.

Poker di acquisti per la Juve: i nomi

Tuttosport fa i nomi di quattro calciatori finiti nel mirino della Vecchia Signora. Coperte tutte le zone del campo, dalle corsie laterali alla difesa, per finire all’attacco. A sinistra, in particolare, si fanno sempre più consistenti le voci sul conto di Ramy Bensebaini, 27enne cursore algerino del Borussia Moenchengladbach.

Piace anche Alejandro Grimaldo, laterale spagnolo classe 1995 in scadenza col Benfica, mentre il nome nuovo per la difesa è quello di Evan Ndicka, 23enne francese in forza all’Eintracht Francoforte. Il Milan ci aveva fatto un pensierino in estate, poi ha mollato la presa.

Juve, in attacco occhi puntati su un vecchio pallino

Spunta un nome nuovo – si fa per dire – anche per l’attacco. Si tratta di una vecchia conoscenza dei tifosi bianconeri, Marco Asensio, autore del quarto gol in favore del Real Madrid nella finale di Champions League contro la Juve del 2017 a Cardiff.

Di lui si era già parlato qualche tempo fa con riferimento alla Juve, ora le voci stanno riprendendo consistenza, dalla Spagna all’Italia. Anche Asensio, come gli altri tre profili, è in scadenza di contratto e il Real Madrid sembra intenzionato a lasciarlo andare a fine stagione.

La nuova Juventus divide i tifosi: scettici ed entusiasti

E i tifosi, come giudicano la nuova Juve a parametro zero? “Grimaldo, Asensio e Ndicka sarebbe perfetto”, gongola Simone. Dubbioso un tifoso che si fa chiamare Schwarzer: “Strano, la Juve non va mai sui parametri zero”. Anche un altro tifoso è scettico: “Asensio, vuoi mettere l’efficacia di inserire uno che fa la riserva da una vita?”. Ma altri supporter non la pensano allo stesso modo. È il caso di Gigi: “Se Di Maria dovesse andar via, Asensio sarebbe perfetto”. Mentre Tommy s’affida al sarcasmo: “Asensio ok, ma gli altri non ci hanno ancora segnato contro, com’è che ci interessano?”.