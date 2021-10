Preseason NBA: i 76ers si sbloccano, vola Memphis

Prosegue la Preseason NBA. A poco più di dieci giorni dall’Opening Night che vedrà subito in campo Bucks, Lakers e Nets, nella notte italiana di venerdì si sono disputate altre due partite, con le vittorie dei Philadelphia 76ers sui Toronto Raptors e quelle esterne dei Grizzlies sugli Hornets e di Miami su Houston.

Ottima la prestazione di Memphis, che infila il secondo successo in Preseason: la squadra di coach Jenkins passa per 128-98 allo Spectrum Center mandando tutto il quintetto in doppia cifra. Brillano in particolare Ja Morant (16 punti e 8 assist) e Desmond Bane (19 punti), mentre a Charlotte, caduta dopo il netto successo su Oklahoma, non basta la solita super prestazione di LaMelo Ball, autore di 13 punti e 7 assist.

Seconda affermazione anche per Miami che piega anche i Rockets (113-106), ai quali non basta un Jalen Green chirurgico, autore di 20 punti con 15 tiri. Spoelstra sorride per il contributo dei giocatori usciti dalla panchina: 24 punti per Tyler Herro, sette assist per Kyle Lowry in un solo quarto.

I 76ers invece rompono il ghiaccio contro i Raptors: il 125-113 finale prende forma nel secondo quarto, nonostante la pesante assenza di Ben Simmons. Per Philadelphia c’è il 48% dall’arco e un super Seth Curry, autore di 15 punti con quattro triple.

