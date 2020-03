Preziosi boccia playoff e playout per la serie A

Si sta cercando di capire quale destino possa esserci per il campionato italiano nel momento in cui l'emergenza Coronavirus si allenterà e la serie A potrà tornare in campo. Tra le ipotesi paventate in questi giorni c'è anche quella di effettuare playoff scudetto e playout salvezza. Un'ipotesi però che non piace affatto al patron del Genoa, Enrico Preziosi.

"L'unica soluzione che ha senso è tentare di finire il campionato – ha spiegato in un'intervista a 'Radio Radio' -. L'ipotesi playoff e playout è un'idiozia totale, perché non è prevista né dai regolamenti né dalle norme della serie A. Non si può inserire qualcosa strada facendo solo perché di fronte a un fatto straordinario. Credo che di questo non dovremmo nemmeno parlarne".

