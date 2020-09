Prima giornata di Serie A: rinviata la terza partita

La Serie A inizierà il 18 settembre, ma il primo turno del campionato 2020/2021 non si giocherà tutto in tal weekend. Sono tre infatti le partite rinviate a causa della stagione 2019/2020 conclusasi a metà agosto per tre compagini: Inter, Atalanta e Spezia.

Non solo dunque Lazio-Atalanta e Benevento-Inter , anche Udinese-Spezia si giocherà a fine settembre, nell’infrasettimanale del 30: il club ligure neopromosso in Serie A ha chiesto lo slittamento alla pari delle colleghe, in virtù di una lunga annata di B conclusasi con la finale playoff vinta.

Il 30 settembre dunque verrà chiuso il primo turno di Serie A, ma la Lega non ha ancora ufficializzato gli orari per le tre gare in questione: questi verranno confermati nelle prossime settimane, così da concludere la giornata di Serie A che avrà tra le altre la sfida tra Juventus e Sampdoria.

OMNISPORT | 03-09-2020 21:21