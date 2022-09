Prime prove libere a Monza nel segno della Rossa

09-09-2022 15:27

La Ferrari cala la doppia coppia nelle prime prove libere del Gp di Monza.

Primo Charles Leclerc e secondo Carlos Sainz. I due piloti della Rossa si prendono meritatamente la scena in questo primo appuntamento ufficiale sull’autodromo brianzolo. Terzo miglior tempo fatto registrare dalla Mercedes di George Russell, che precede il compagno di scuderia, Hamilton. Chiude la top five l’attuale leader della classifica piloti, nonchè campione del mondo in carica, Max Verstappen sulla sua Red Bull RB18.

Sesto e settimo tempo per le due Alpine di Ocon e Alonso, ottava posizione per Tsunoda e nona per Valtteri Bottas su Alfa Romeo. Ricciardo su Mc Laren, chiude la top ten con il decimo tempo.

Penalità a raffica, anche il leader del Mondiale dovrà scontare 5 posizioni in griglia. Da segnalare anche un minuto di raccoglimento per ricordare la Regina Elisabetta II morta ieri.

Tempi ufficiali FP1

1 C. Leclerc Ferrari 1’22″410

2 C. Sainz Ferrari 1’22″487

3 G. Russell Mercedes 1’22″689

4 L. Hamilton Mercedes 1’22″831

5 M. Verstappen Red Bull 1’22″840

6 E. Ocon Alpine 1’23″075

7 F. Alonso Alpine 1’23″099

8 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’23″260

9 V. Bottas Alfa Romeo 1’23″394

10 D. Ricciardo McLaren 1’23″511

11 A. Albon Williams 1’23″529

12 G. Zhou Alfa Romeo 1’23″570

13 P. Gasly AlphaTauri 1’23″640

14 S. Perez Red Bull 1’23″661

15 L. Stroll Aston Martin 1’23″688

16 L. Norris McLaren 1’23″856

17 K. Magnussen Haas 1’24″006

18 A. Giovinazzi Haas 1’24″317

19 N. De Vries Aston Martin 1’24″731

20 N. Latifi Williams 1’24″941