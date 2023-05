Le considerazioni del patron dei lombardi a margine della gara di andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C

19-05-2023 15:30

A margine della vittoria per 2-1 della Pro Sesto – tra le mura amiche del “Breda” – conto il Vicenza, il presidente dei lombardi Gabriele Albertini ha espresso le sue considerazioni non nascondendo una punta di rammarico:

“Ieri abbiamo disputato una grande partita, attenta, di carattere e spessore, contro una squadra di assoluto valore, la più attrezzata del nostro girone, costruita dal ds Balzaretti, che stimo molto. Una squadra che ci aveva battuto sia all’andata, sia al ritorno con punteggi rotondi. Per prima cosa voglio fare i complimenti allo staff tecnico che l’ha preparata e a tutti i ragazzi. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Non riesco però a godermi questa vittoria fino in fondo perché ci sembra di esserci imbattuti in una direzione di gara quantomeno sfortunata. Il gol dei biancorossi è due volte viziato da decisioni incomprensibili da parte dell’arbitro, che era a due passi dall’azione: il calcio d’angolo da cui scaturisce la rete di Ierardi all’88’ nasce sugli sviluppi di un corner che non c’era e dopo che un giocatore del Vicenza ha toccato il pallone con la mano! Al di là di questa circostanza, è la direzione di tutta la gara a lasciarci fortemente perplessi, anche nella gestione dei piccoli episodi e dei cartellini, che a questo livello possono fare la differenza, e sui quali l’adozione o meno della tecnologia VAR non cambierebbe di molto la sostanza delle cose. Siamo consapevoli di affrontare le squadre più forti del torneo, ma vogliamo avere la possibilità di giocarcela alla pari con tutte e – se alla fine dovremo uscire – di farlo esclusivamente per i valori che emergono dalle prestazioni in campo, e non per errori arbitrali che sono sotto gli occhi di tutti. Ci auguriamo di portare avanti il nostro cammino in questa fase nazionale dei playoff alla quale siamo meritatamente approdati dopo un campionato straordinario!”.