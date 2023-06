Pro Vercelli: dialoghi aperti con la Juve per rinforzare la diesa. Nel mirino ci sono De Marino e Fiumanò

Per il primo, classe 2000, si tratterebbe di un ritorno nella società che l'ha cresciuto

28-06-2023 14:17

Dialoghi aperti tra Pro Vercelli e Juventus per rinforzare la retroguardia delle Bianche Casacche, affidate nella prossima stagione a mister Andrea Dossena. L’intenzione del direttore generale Alex Casella sarebbe quella di riportare al “Robbiano-Piola” un prodotto del settore giovanile locale, Davide De Marino, classe 2000, che nel gennaio 2021 era stato ceduto proprio alla Juventus, che prima lo impiegò nella seconda parte della stagione, prima di mandarlo in prestito nell’annata successiva al Pisa e, nel corso della stagione appena terminata, prima al Pescara e poi alla Virtus Francavilla di Serie C girone C.

Oltre a lui, la Pro, secondo il quotidiano La Stampa, è seriamente interessata anche A Filippo Fiumanò, classe 2003 e anch’egli centrale di retroguardia, protagonista nei recenti Mondiali Under 20 e in prestito, nell’ultima stagione, dalla Juve all’Aquila Montevarchi.