Probabili formazioni, partite della 32° giornata di Serie A. Napoli, Elmas dal 1' per la sfida-Scudetto

Le possibili scelte dei 20 tecnici in vista di un turno che può dire tanto in termini di classifica. Azzurri di Spalletti con l'once de gala e un paio di variazioni con la speranza di festeggiare il titolo

Comincia la prima di tre partite in fila: il campionato è in cerca di chiarezza per quanto concerne da una parte la volata Champions, che coinvolge Lazio, Juventus (con asterisco), Milan, Roma, Inter e Atalanta, e dall’altra la lotta salvezza, in cui il Verona trascinato da Verdi ha coinvolto Spezia (Nzola out vale un macigno) e Lecce, anche se le stesse Empoli e Salernitana, che chiedono squilli a Baldanzi e Dia, non dormono un sonno tranquillo; il big match dell’Olimpico dipende dal minutaggio di Dybala e Giroud, con Lukaku e Immobile pronti a ribaltare il corso di quello in programma al Meazza.

Le probabili formazioni della 32a giornata

Lecce-Udinese

Appena un pareggio e sette sconfitte nelle ultime 8 partite: il Lecce di Marco Baroni è stato così risucchiato nei bassifondi di classifica e ora è pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Contro l’Udinese di Sottil, proveniente dal successo per 3-0 contro la Cremonese, è sfida là davanti Ceesay-Beto. Appuntamento allo stadio “Via del Mare” di Lecce, venerdì 28 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18,30.

LECCE

(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.

UDINESE

(3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Beto. All.: A. Sottil.

Spezia-Monza

Altra sfida caldissima in ottica salvezza è quella in programma nell’est ligure, tra Spezia e Monza. Se i brianzoli sono ampiamente tranquilli a 41 punti, la formazione di Leonardo Semplici sono “tra l’incudine e il martello”. Là davanti, allora, spazio al tridente Gyasi-Shomurodov-Verde, Nzola marca visita. Appuntamento allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia, venerdì 28 aprile, con fischio d’inizio alle ore 20,45.

SPEZIA

(4-3-3): Zoet; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

MONZA

(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Dany Mota Carvalho. All.: Palladino.

Napoli-Salernitana

Tra una polemica e l’altra per la mancata contemporaneità con Inter-Lazio, gli Azzurri possono già pensare di festeggiare. Per farlo sarà sufficiente battere la Salernitana in casa nel derby campano e sperare che Sarri non espugni San Siro. Once de gala per Spalletti, con due variazioni: la presenza dal 1′ di Matias Olivera al posto dell’infortunato Mario Rui ed Eljif Elmas là davanti. Appuntamento allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli sabato 29 aprile alle 15.

NAPOLI

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

SALERNITANA

(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All.: Paulo Sousa.

Roma-Milan

Sfida Champions ad altissima tensione tra José Mourinho e Stefano Pioli. Tecnico lusitno intenzionato a lanciare, là davanti, il norvegese Solbakken dal 1′. Tridente con Diaz, Giroud e Leao per i rossoneri. Appuntamento sabato 29 aprile allo stadio “Olimpico” di Roma con fischio d’inizio alle 18.

ROMA

(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

MILAN

(4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All.: Pioli.

Torino-Atalanta

Alle due sfidanti è mancato finora un pizzico di continuità e fare filotto nell’ultimo trittico ravvicinato potrebbe essere un viatico prezioso in vista della nuova stagione: Juric chiede a Sanabria qualche gol di più, mentre potrebbe partire ancora dalla panchina negli orobici Hojlund, destinato a infuocare il calciomercato estivo; lo stesso Zapata, a secco da parecchie settimane, è in cerca della soddisfazione personale. Appuntamento sabato 29 aprile aprile allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torno con fischio d’inizio alle ore 20,45.

TORINO

(3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

ATALANTA

(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini.



Inter-Lazio

Snodo cruciale per dipanare l’ingorgo alle spalle del Napoli tricolore: Simone Inzaghi, che continua a fare strada nelle Coppe, prova a risalire la china sfruttando l’effetto-Castellani e conferma Dzeko e Lautaro Martinez in attacco e altri punti fermi come Bastoni e Barella. Sarri chiede ai biancocelesti una reazione dopo la buccia di banana granata, perché tra una settimana si ritorna al Meazza, sponda rossonera: rientra in difesa Casale, Immobile sarà l’arma del secondo tempo. Appuntamento domenica 30 aprile alle 12,30 allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro alle ore 12,30.

INTER

(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All.: S. Inzaghi.

LAZIO

(4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Cremonese-Verona

Dopo la faticosa rincorsa Zaffaroni è in procinto di raccogliere frutti, approfittando della Cremonese reduce dall’impegno di Coppa: i gialloblu, che rinunciano a Faraoni squalificato, puntano sullo stato di forma rivelato da Verdi contro l’ex Bologna; tra i grigiorossi si possono mettere una volta di più in luce i talentuosi Valeri e Dessers. Appuntamento domenica 30 aprile alle 15 allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona.

CREMONESE

(4-3-1-2): Carnesecchi; Ghiglione, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Pickel; Okereke, Dessers. All.: Ballardini.

VERONA

(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic; Verdi, Kallon; Djuric. All.: Zaffaroni-Bocchetti.

Sassuolo-Empoli

Dionisi cerca la vendetta contro i toscani che ha condotto in Serie A, vittoriosi nella gara di andata: le incursioni di Frattesi e la genialità di Laurienté sono pronte a sfruttare gli spazi creati da Pinamonti; sull’altro fronte, Zanetti è in cerca della seconda vittoria nel ritorno, ci sarà Cambiaghi al fianco di Caputo, ancora assente tra i pali Vicario. Appuntamento domenica 30 aprile al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia alle ore 15.

SASSUOLO

(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All.: F. Dionisi.

EMPOLI

(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All.: Zanetti.

Fiorentina-Sampdoria

E’ Sottil la principale novità della Fiorentina che ha subito domenica la rimonta del Monza: confermati il velenoso Cabral e l’estroso Saponara, con Jovic ancora dalla panchina; Stankovic può ormai solo cercare di non finire ultimo della classe, la continuità di Augello e la balistica di Gabbiadini sono dote importante. Appuntamento domenica 30 aprile allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze alle ore 18.

FIORENTINA

(4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Sottil, Cabral, Saponara. All.: Italiano.

SAMPDORIA

(4-3-2-1): N. Ravaglia; Zanoli, Günter, Amione, Augello; Leris, Rincon, Winks; Djuricic, Lammers; Gabbiadini. All.: Stankovic.

Bologna-Juventus

Sarà la littorina da lanciare quando le maglie si allargheranno nella ripresa Chiesa, ma i bianconeri devono dare una sterzata dal 1′ dopo le tre sconfitte consecutive: Kostic e Cuadrado riforniranno Milik, al posto di Vlahovic, assieme alle invenzioni targate Di Maria; a Thiago Motta occorrono gol, senza Arnautovic Barrow e Zirkzee devono battere un colpo. Appuntamento domenica 30 aprile alle 20,45 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

BOLOGNA

(4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Zikrzee, Barrow. All.: Thiago Motta.



JUVENTUS

(3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. All.: Allegri.

