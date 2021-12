Problemi post Covid: Kimmich tornerà in campo solo a gennaio

09-12-2021 15:11

Joshua Kimmich non farà ritorno in campo nel 2021. Il giocatore del Bayern, che è risultato positivo al Covid-19 lo scorso 24 novembre, dovrà posticipare il suo rientro nonostante per lui il periodo di quarantena obbligatorio sia giunto a conclusione

A frenare Kimmich sono i postumi della malattia e ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sia su Instagram che sul sito ufficiale del suo club.

“Sto bene e ieri ho superato il lunghissimo periodo di quarantena. Non vedo l’ora di ricominciare e di stare con la squadra. Tuttavia, devo pazientare ancora un po’, perché non mi è permesso caricare a pieno i polmoni a causa di leggere infiltrazioni. Guarderò le restanti tre partite di quest’anno dal divano e tornerò pienamente in azione a gennaio”.

Il centrocampista salterà quindi le partite contro il Mainz , lo Stoccarda e il Wolfsburg , ovvero le ultime tre sfide che attendono il Bayern in questo finale di 2021.

Kimmich, che non scende in campo già da quattro settimane, già in precedenza era stato in quarantena poiché a contatto con una persona infetta. Nelle scorse settimane avevano fatto discutere le sue posizioni sul vaccino.

OMNISPORT