Processo ad Ancelotti, tifosi del Napoli furiosi

Il giorno dopo la disfatta dell’Emirates, sui social è l’ora dei processi al Napoli. Processi che riguardano i giocatori, accusati di non avere carattere, ad Aurelio De Laurentiis, che dopo ogni sconfitta viene tirato in ballo dai detrattori per le scelte sparagnine in campagna acquisti, e ora anche per Carlo Ancelotti.

CARLETTO NEL MIRINO. In casa Napoli il dissenso sull’allenatore emiliano non è mai stato nascosto da una parte dei tifosi, ma mai il volume delle critiche era stato alto come adesso, dopo il flop contro l’Arsenal in Europa League. I tifosi accusano il tecnico di scelte sbagliate su piano tattico, ma in primis di non aver saputo dare alla squadra la mentalità necessaria per una gara di questo tipo. “Ancelotti e figlio si facciano un bagno d’umiltà e più di tutto chiedano subito scusa ai sostenitori – il commento di Enzo, tifoso azzurro, sulla pagina Facebook della società -. Giocatori spaesati e mollicci, smarriti sul terreno di gioco in balia degli avversari senza sapere cosa fare. Chiedete subito scusa. Su Adl stendo un velo pietoso”.

IL PARAGONE. Inevitabile il paragone con Maurizio Sarri, che a Napoli sono in molti a rimpiangere sin dalla scorsa estate. “Campionato 15 punti in meno (in realtà sono 20, ndr), il gioco è noioso, Ancelotti è un mollo – la critica di Andy -. L’ho detto subito che era un mollo e che Sarri era di un altro pianeta…. l’unica speranza è che se lo prendano al Milan che lì son più fessi che a Napoli”. E se c’è chi arriva addirittura a chiedere l’addio di Ancelotti – ma sono davvero pochi – c’è anche qualche tifoso che se la prende con le scelte sbagliate del mercato invernale. “Adesso facciamo quadrato intorno alla squadra – scrive Pietro – poi a fine anno tireremo le dovute conclusioni. Però lo voglio dire: De Laurentiis a gennaio ha indebolito la squadra vendendo Rog e Hamsik e ora ci troviamo con 3 centrocampisti e non abbiamo alternative”.

SPORTEVAI | 12-04-2019 10:26